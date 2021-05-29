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В Гидрометцентре назвали регионы России с заморозками в ближайшие дни

Жителей некоторых из них ожидают лёгкие морозы до минус семи градусов.

29 мая, 23:47
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о том, что жителей ряда регионов страны в ближайшие дни ожидают заморозки. По словам метеоролога, серьёзное похолодание прогнозируется в ночь на 30 и 31 мая в центре Европейской России, а также в Северо-Западном федеральном округе, на севере Приволжья и в Сибири.

Так, в Тверской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Кировской, Новгородской областях и в Карелии в это время температура упадёт до минус двух градусов, в Ленинградской области ожидаются заморозки до минус трёх градусов, а на юге Сибирского федерального округа похолодает до минус пяти-семи градусов.

"Это не заморозки, а даже лёгкие морозы", — приводит слова Вильфанда РИА "Новости".

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Кроме того, до семи градусов мороза ожидается ночью в Хакасии. А в Новосибирской области температура опустится до минус двух градусов. При этом в Томской и Кемеровской областях похолодает до минус трёх градусов. Аналогичная ситуация и на Алтае. Однако, как утверждает Вильфанд, на смену заморозкам в эти регионы придёт очень жаркая погода — до 33 градусов тепла, — а затем опять резкое понижение температуры.

Синоптик добавил, что потепление в центре Европейской России начнётся с 1 июня. В этот день температура может подняться до 19 градусов тепла, а к концу рабочей недели столбики термометров могут достичь отметки в 25 градусов со знаком плюс. Ожидается солнечная погода. Такое потепление и отсутствие осадков будут характерны для всего Центрального федерального округа, заключил Вильфанд.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов прокомментировал идею компании "Яндекс" о народной карте погоды.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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