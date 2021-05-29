В Москве за май выпало почти две месячные нормы осадков. Видео © Соцсети

В Москве за май выпало почти две нормы осадков. Этот месяц стал одним из самых дождливых в XXI веке, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В Москве за этот день выпало 22 миллиметра осадков. Таким образом, всего за май выпало 93,3 миллиметра осадков, что равняется 183% от месячной нормы осадков, то есть почти две нормы выпало. По области больше всего осадков выпало в Луховицах — 30 миллиметров", — приводит слова метеоролога РИА "Новости".

Кроме того, как утверждает Леус, этот май стал четвёртым в списке самых "мокрых маев" в этом веке. Также синоптик рассказал, что в субботу, 29 мая, в Кашире и Коломне были зафиксированы осадки в виде града. Большое количество осадков затопило ряд дорог и улиц столицы. В некоторых местах дождь парализовал движение транспорта.