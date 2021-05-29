Александр Пелевин стал обладателем литературной премии "Национальный бестселлер"
До последнего с ним соперничал автор книги "Кока" Михаил Гиголашвили. Всё решил один голос.
Писатель-фантаст Александр Пелевин. Фото © Twitter / Александр Пелевин
Писатель-фантаст Александр Пелевин с книгой "Покров-17" стал обладателем литературной премии "Национальный бестселлер" 2021 года. Торжественная церемония награждения проходила 29 мая в Доме актёра в Санкт-Петербурге.
Пелевин выиграл с небольшим отрывом в один голос. До последнего он соперничал с автором книги "Кока" Михаилом Гиголашвили. Последнее слово было за руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), членом правления Союза писателей России Григорием Ивлиевым, который и огласил результат.
"Александр Пелевин", — объявил почётный председатель жюри.
Всего в финале оказалось 43 кандидата, среди них Вера Богданова ("Павел Чжан и прочие речные твари"), Мршавко Штапич ("Плейлист волонтёра"), Иван Шипнигов ("Стрим") и Даниэль Орлов ("Время рискованного земледелия"). Также среди претендентов на премию была книга министра обороны России Сергея Шойгу "Про вчера", но, как и ряд других бестселлеров", в финал она не вышла.
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