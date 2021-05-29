Александр Пелевин стал обладателем литературной премии "Национальный бестселлер"

Пелевин выиграл с небольшим отрывом в один голос. До последнего он соперничал с автором книги "Кока" Михаилом Гиголашвили. Последнее слово было за руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), членом правления Союза писателей России Григорием Ивлиевым, который и огласил результат.

Всего в финале оказалось 43 кандидата, среди них Вера Богданова ("Павел Чжан и прочие речные твари"), Мршавко Штапич ("Плейлист волонтёра"), Иван Шипнигов ("Стрим") и Даниэль Орлов ("Время рискованного земледелия"). Также среди претендентов на премию была книга министра обороны России Сергея Шойгу "Про вчера", но, как и ряд других бестселлеров", в финал она не вышла.