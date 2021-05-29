Белоруссия планирует восстановить транспортное сообщение с Россией в ближайшие месяцы
По словам первого вице-премьера республики Снопкова, число полётов между странами за время пандемии сократилось в 10 раз.
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В Белоруссии планируют в течение двух-трёх месяцев восстановить прежний режим транспортного сообщения с Россией, которое было нарушено из-за пандемии, об этом рассказал в субботу первый заместитель премьер-министра республики Николай Снопков в интервью телеканалу "Беларусь 1".
"Проблемная тема осталась на данный момент одна – с CoViD-19: речь идёт об ограничении сообщения железнодорожным транспортом. Мы видим активизацию, но это не тот уровень, который был", — отметил Снопков.
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Первый вице-премьер также заявил об уменьшении количества полётов в 10 раз и отметил, что транспортное сообщение влияет как на экономические отношения, так и на межличностные контакты. Однако в ближайшие два-три месяца эта проблема будет решена, заверил Снопков.
Также политик сообщил об активной стадии процесса работы над отраслевыми дорожными картами по углублению интеграции между Белоруссией и Россией. По его словам, в этой работе заинтересованы обе стороны, так как подобные союзные программы позволяют минимизировать барьеры движения товаров, капитала и рабочей силы между странами.
Ранее Лайф писал о том, что белорусский премьер призвал РФ восстановить полноценное авиасообщение.
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