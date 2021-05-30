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Главный тренер "Челси" Тухель после победы в финале ЛЧ впервые встретился с Абрамовичем

Немецкий наставник лондонского клуба признался, что всё ещё чувствует себя голодным до побед.

30 мая, 00:24
<p>Фото © ТАСС / PA</p>

Фото © ТАСС / PA

Главный тренер "Челси" Томас Тухель рассказал о встрече с российским владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем после победы в финале Лиги чемпионов. Это была их первая личная встреча после назначения Тухеля и произошла она прямо на поле после решающего матча.

"Я говорил с владельцем клуба на поле, и это был лучший момент для нашей первой встречи. Или, может быть, худший, ведь теперь всё может стать только хуже! Мы поговорим снова, но я могу заверить его, что останусь голодным до побед. Я чувствую себя голодным и являюсь частью действительно амбициозного клуба и сильной команды, которая полностью поддерживает мои убеждения в футболе", — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

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Напомним, Томас Тухель возглавил "Челси" в начале этого года. Он сменил на тренерском посту Фрэнка Лэмпарда. Тухель подписал контракт с клубом на 18 месяцев с опцией продления на год.

Как сообщал Лайф, "Челси" стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в решающем матче "Манчестер Сити" со счётом 1:0. Единственный гол забил немецкий полузащитник Кай Хаверц на 42-й минуте с передачи Мейсона Маунта. Лучшим игроком матча был признан французский полузащитник Нголо Канте. Итоги финала уже прокомментировали и главный тренер "Челси" Томас Тухель, и наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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