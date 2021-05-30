Главный тренер "Челси" Тухель после победы в финале ЛЧ впервые встретился с Абрамовичем

Главный тренер "Челси" Томас Тухель рассказал о встрече с российским владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем после победы в финале Лиги чемпионов. Это была их первая личная встреча после назначения Тухеля и произошла она прямо на поле после решающего матча.

"Я говорил с владельцем клуба на поле, и это был лучший момент для нашей первой встречи. Или, может быть, худший, ведь теперь всё может стать только хуже! Мы поговорим снова, но я могу заверить его, что останусь голодным до побед. Я чувствую себя голодным и являюсь частью действительно амбициозного клуба и сильной команды, которая полностью поддерживает мои убеждения в футболе", — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.