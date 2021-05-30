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Китайский космический грузовик "Тяньчжоу-2" состыковался с базовым модулем орбитальной станции

На его борту находится трёхмесячный запас груза для экипажа из трёх человек, в том числе два скафандра для выхода в открытый космос.

30 мая, 00:22

Фото © Pixabay

Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-2" состыковался с базовым модулем орбитальной станции, информирует агентство Синьхуа со ссылкой на канцелярию программы пилотируемой космонавтики Китая.

Стыковка произошла в 5:01 (0:01 мск). Как уточняет агентство, грузовик доставил на орбиту 1,95 тонны топлива и 4,69 тонны прочих грузов. В частности, на его борту находится трёхмесячный запас груза для экипажа из трёх человек, в том числе два скафандра для выхода в открытый космос.

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Запуск аппарата с космодрома "Вэньчан" на китайском острове Хайнань произошёл в 20:55 по местному времени (15:55 мск). Позже "Тяньчжоу-2" успешно отделился от ракеты-носителя "Чанчжэн-7" и вышел на заданную орбиту.

Ранее китайская автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" успешно приземлилась на поверхность Марса. Входящий в состав миссии марсоход "Чжужун" в ближайшее время начнёт брать пробы грунта, а также исследовать ионосферу и климат Красной планеты. Он будет работать в течение 92 земных суток.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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