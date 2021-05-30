Китайский космический грузовик "Тяньчжоу-2" состыковался с базовым модулем орбитальной станции

Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-2" состыковался с базовым модулем орбитальной станции, информирует агентство Синьхуа со ссылкой на канцелярию программы пилотируемой космонавтики Китая.

Стыковка произошла в 5:01 (0:01 мск). Как уточняет агентство, грузовик доставил на орбиту 1,95 тонны топлива и 4,69 тонны прочих грузов. В частности, на его борту находится трёхмесячный запас груза для экипажа из трёх человек, в том числе два скафандра для выхода в открытый космос.

Запуск аппарата с космодрома "Вэньчан" на китайском острове Хайнань произошёл в 20:55 по местному времени (15:55 мск). Позже "Тяньчжоу-2" успешно отделился от ракеты-носителя "Чанчжэн-7" и вышел на заданную орбиту.