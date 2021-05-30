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Генпрокуратура РФ получит более 3 миллиардов рублей на повышение уровня соцобеспечения сотрудников

Большая часть из этих средств будет направлена на предоставление разовых стимулирующих выплат работникам надзорного ведомства.

30 мая, 00:42
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Правительство РФ выделило Генеральной прокуратуре более трёх миллиардов рублей на повышение уровня социального обеспечения работников. Данное распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Всего Генпрокуратуре из резервного фонда кабмина выделят 3,18 миллиарда рублей. Большая часть из этих средств — 2,15 миллиарда рублей — будет направлена на предоставление разовых стимулирующих выплат отдельным работникам прокуратуры.

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Кроме того, денежные средства направят на обеспечение сотрудников служебным жильём — на эти цели будет выделено более 638 миллионов рублей, а также на материально-техническое обеспечение органов прокуратуры (393,4 миллиона рублей).

Ранее Правительство России определилось с первыми семью проектами, которые профинансируют из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Общая сумма, которая пойдёт на эти цели, составит порядка 900 миллиардов рублей.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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