Генпрокуратура РФ получит более 3 миллиардов рублей на повышение уровня соцобеспечения сотрудников

Правительство РФ выделило Генеральной прокуратуре более трёх миллиардов рублей на повышение уровня социального обеспечения работников. Данное распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Всего Генпрокуратуре из резервного фонда кабмина выделят 3,18 миллиарда рублей. Большая часть из этих средств — 2,15 миллиарда рублей — будет направлена на предоставление разовых стимулирующих выплат отдельным работникам прокуратуры.

Кроме того, денежные средства направят на обеспечение сотрудников служебным жильём — на эти цели будет выделено более 638 миллионов рублей, а также на материально-техническое обеспечение органов прокуратуры (393,4 миллиона рублей).