Дирижёра Владимира Спивакова посвятили в мушкетёры

Художественный руководитель и главный дирижёр Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков пополнил ряды Общества мушкетёров Арманьяка, основанного более полувека назад потомком д’Артаньяна. Церемония посвящения состоялась в Московской консерватории, сообщили в пресс-службе Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес".

Знаменитый дирижёр, ставший официально мушкетёром, прошёл "капитул", во время которого новичок должен произнести клятву верности и знаменитый девиз "Один за всех, и все за одного". Церемонии посвящения предшествовал концерт. Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова и виолончелист Готье Капюсон исполнили шедевры классической музыки на сцене Большого зала Московской консерватории. Концертная программа включала в себя произведения французских композиторов, среди которых были Жюль Массне, Морис Равель и Камиль Сен-Санс.

Отметим, что к Обществу мушкетёров Арманьяка, основанному ровно 70 лет назад маркизом Пьером де Монтескью, также принадлежат князь Монако Альбер и король Швеции Карл XVI Густав, Леонардо ди Каприо и Джон Малкович. В этом списке есть и россияне: Игорь Бутман, Михаил Боярский, Эвелина Хромченко, Михаил Куснирович и другие.