Дирижёра Владимира Спивакова посвятили в мушкетёры
Деятель искусства присоединился к Михаилу Боярскому, Леонардо Ди Каприо, Джону Малковичу и другим известным лицам.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Художественный руководитель и главный дирижёр Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков пополнил ряды Общества мушкетёров Арманьяка, основанного более полувека назад потомком д’Артаньяна. Церемония посвящения состоялась в Московской консерватории, сообщили в пресс-службе Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес".
Знаменитый дирижёр, ставший официально мушкетёром, прошёл "капитул", во время которого новичок должен произнести клятву верности и знаменитый девиз "Один за всех, и все за одного". Церемонии посвящения предшествовал концерт. Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова и виолончелист Готье Капюсон исполнили шедевры классической музыки на сцене Большого зала Московской консерватории. Концертная программа включала в себя произведения французских композиторов, среди которых были Жюль Массне, Морис Равель и Камиль Сен-Санс.
Отметим, что к Обществу мушкетёров Арманьяка, основанному ровно 70 лет назад маркизом Пьером де Монтескью, также принадлежат князь Монако Альбер и король Швеции Карл XVI Густав, Леонардо ди Каприо и Джон Малкович. В этом списке есть и россияне: Игорь Бутман, Михаил Боярский, Эвелина Хромченко, Михаил Куснирович и другие.
Напомним, минувшим летом Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, которым его в 2014 году наградил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Это произошло после выборов главы государства в республике. Дирижёр упрекнул политика в "крайней жестокости" и признался, что ему теперь стыдно носить полученную награду.
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