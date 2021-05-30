В Лондоне состоялся многочисленный митинг против ограничений, связанных с коронавирусом, и введения "ковид-паспортов" в Великобритании. После протестов на улице демонстранты решили "захватить" один из торговых центров города, сообщает ITV.

При этом стражи порядка пытались заблокировать доступ в ТЦ, отбиваясь дубинками и натравливая собак. Однако протестующие всё же прорвались в молл и заняли несколько этажей. В руках демонстрантов были различные флаги и плакаты. Точное число прорвавшихся в здание торгового центра подсчитать невозможно, однако на кадрах с места событий видно, что людей достаточно много. Протестующие скандировали лозунги: "Больше никаких ограничений" и "Верни себе свободу".