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Дубинки и собаки полиции не помогли: В Лондоне сотни протестующих против ковид-паспортов захватили торговый центр

Демонстранты утверждают, что действия, предпринятые правительством для борьбы с пандемией коронавируса, приносят больше вреда, нежели пользы.

30 мая, 04:17

Кадр видео © Соцсети

В Лондоне сотни ковид-диссидентов захватили торговый центр. Видео © Соцсети

В Лондоне состоялся многочисленный митинг против ограничений, связанных с коронавирусом, и введения "ковид-паспортов" в Великобритании. После протестов на улице демонстранты решили "захватить" один из торговых центров города, сообщает ITV.

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При этом стражи порядка пытались заблокировать доступ в ТЦ, отбиваясь дубинками и натравливая собак. Однако протестующие всё же прорвались в молл и заняли несколько этажей. В руках демонстрантов были различные флаги и плакаты. Точное число прорвавшихся в здание торгового центра подсчитать невозможно, однако на кадрах с места событий видно, что людей достаточно много. Протестующие скандировали лозунги: "Больше никаких ограничений" и "Верни себе свободу".

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Митингующие утверждают, что действия, предпринятые британским правительством для борьбы с пандемией коронавируса, приносят больше вреда, нежели пользы. В ходе акций протеста были арестованы четверо мужчин — за нападение на полицейских и беспорядки с применением насилия.

Ранее СМИ сообщили, что британская разведка считает реальной версию лабораторного происхождения ковида.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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