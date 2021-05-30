Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Названы способы проверить качество питьевой воды в домашних условиях

С водой в бутылках дело обстоит сложнее: самому её можно проанализировать только по одному показателю.

30 мая, 04:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Тщательно проверить качество питьевой воды в домашних условиях нельзя, однако по некоторым основным параметрам это возможно. Каким именно, рассказала эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова.

"Некоторые факторы, такие как цветность и мутность, определяются визуально. Не составит труда также выяснить, обладает ли вода неприятным запахом", — приводит её слова агентство "Прайм".

У грязной воды из-под крана в Краснодаре появился Instagram-аккаунт

У грязной воды из-под крана в Краснодаре появился Instagram-аккаунт

Также эксперт отметила, что можно проверить качество воды на жёсткость. Определить это — по косвенным признакам, например накипи. Чем быстрее она образуется в чайнике, тем жёстче вода. Кулешова добавила, что ржавые подтёки на сантехнике говорят о наличии в воде трёхвалентного железа.

Более широкую проверку помогут провести реагенты, такие как тесты для проверки воды в аквариуме. Благодаря им можно проверить пять показателей качества воды: Ph (мера кислотности), содержание нитратов, нитритов и хлора, а также жёсткость.

"Недостаток подобных тестов — их довольно низкая точность. С их помощью не получится узнать конкретного количества тех или иных элементов", — пояснила Кулешова.

А вот воду в бутылках дома проверить практически никак нельзя, можно лишь обратить внимание на её цвет, поставив на белую бумагу. О хорошем качестве будет свидетельствовать отсутствие оттенков.

Эксперты оценили вероятность "войн за воду" в ближайшие полвека

Эксперты оценили вероятность "войн за воду" в ближайшие полвека

"Вы также можете провести экспресс-тест при помощи лакмусовых полосок и узнать, например, кислотность, жёсткость и наличие железа. Но для полной информации воду всё-таки лучше отнести в лабораторию", — подытожила биохимик.

Ранее Кулешова предупредила о смертельной опасности воды в пластиковых бутылках.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

У грязной воды из-под крана в Краснодаре появился Instagram-аккаунт

вчера в 08:49

Результаты озадачили: Учёные сравнили эффективность вакцин от ковида для женщин и мужчин

сегодня в 04:57

Самолёт с семью пассажирами рухнул в озеро в США

сегодня в 04:28

Дубинки и собаки полиции не помогли: В Лондоне сотни протестующих против ковид-паспортов захватили торговый центр

сегодня в 04:17

Председатель Европарламента призвал ужесточить санкции против России

сегодня в 04:02

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1