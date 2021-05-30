Названы способы проверить качество питьевой воды в домашних условиях

Тщательно проверить качество питьевой воды в домашних условиях нельзя, однако по некоторым основным параметрам это возможно. Каким именно, рассказала эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова.

"Некоторые факторы, такие как цветность и мутность, определяются визуально. Не составит труда также выяснить, обладает ли вода неприятным запахом", — приводит её слова агентство "Прайм".

Также эксперт отметила, что можно проверить качество воды на жёсткость. Определить это — по косвенным признакам, например накипи. Чем быстрее она образуется в чайнике, тем жёстче вода. Кулешова добавила, что ржавые подтёки на сантехнике говорят о наличии в воде трёхвалентного железа.

Более широкую проверку помогут провести реагенты, такие как тесты для проверки воды в аквариуме. Благодаря им можно проверить пять показателей качества воды: Ph (мера кислотности), содержание нитратов, нитритов и хлора, а также жёсткость.

"Недостаток подобных тестов — их довольно низкая точность. С их помощью не получится узнать конкретного количества тех или иных элементов", — пояснила Кулешова.

А вот воду в бутылках дома проверить практически никак нельзя, можно лишь обратить внимание на её цвет, поставив на белую бумагу. О хорошем качестве будет свидетельствовать отсутствие оттенков.

"Вы также можете провести экспресс-тест при помощи лакмусовых полосок и узнать, например, кислотность, жёсткость и наличие железа. Но для полной информации воду всё-таки лучше отнести в лабораторию", — подытожила биохимик.