Председатель Европарламента призвал ужесточить санкции против России

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли заявил, что Евросоюз должен ужесточить санкции против России. Об этом он сказал в интервью изданиям медиагруппы Funke.

"Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников и усилить связи с населением и гражданским обществом", — заявил Сассоли.

Отношения между Брюсселем и Москвой он охарактеризовал как "очень напряжённые". Говоря об этом, Сассоли вспомнил ситуацию с блогером Алексеем Навальным и события на юго-востоке Украины.