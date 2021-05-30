Председатель Европарламента призвал ужесточить санкции против России
Также Давид Сассоли заявил, что Брюссель "должен усилить связи с гражданским обществом РФ".
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Председатель Европейского парламента Давид Сассоли заявил, что Евросоюз должен ужесточить санкции против России. Об этом он сказал в интервью изданиям медиагруппы Funke.
"Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников и усилить связи с населением и гражданским обществом", — заявил Сассоли.
Отношения между Брюсселем и Москвой он охарактеризовал как "очень напряжённые". Говоря об этом, Сассоли вспомнил ситуацию с блогером Алексеем Навальным и события на юго-востоке Украины.
Как сообщал Лайф, ранее Комитет по международным отношениям Европарламента сформулировал пять принципов ведения дел с Россией. Так, в Брюсселе предложили противостоять якобы вмешательству Москвы в дела Евросоюза, противодействовать угрозе безопасности, ввести санкции, финансовый контроль, а также организовать международные расследования. ЕС посоветовали рассмотреть возможность не признавать легитимность состава Госдумы России, который станет известен после выборов, запланированных на сентябрь.
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