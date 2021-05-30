В США пилота осудили за стриптиз и просмотр порно во время полёта
Командир воздушного судна обнажался перед своей коллегой-пилотом, с которой ранее даже не был знаком.
Фото © ТАСС / AP
Федеральный суд американского штата Мэриленд приговорил к одному году условно и штрафу пилота гражданской авиации Майкла Хаака за непристойное поведение во время управления самолётом. Данное решение опубликовано на сайте Минюста США.
Отмечается, что в августе прошлого года пилот, будучи командиром воздушного судна авиакомпании Southwest Airlines, на рабочем месте смотрел порнографию, а затем начал раздеваться перед своей коллегой-пилотом, с которой он прежде не был знаком. После взлёта капитан продолжил обнажаться, а также демонстрировать материалы для взрослых на своём ноутбуке. Это длилось в течение всего рейса.
Как утверждается, Хаак согласился с предъявленным обвинением. 60-летнего мужчину приговорили к одному году условно и штрафу в размере пяти тысяч долларов. В расследовании этого инцидента участвовали ФБР, Управление генерального инспектора Министерства транспорта, а также сама авиакомпания.
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