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В США пилота осудили за стриптиз и просмотр порно во время полёта

Командир воздушного судна обнажался перед своей коллегой-пилотом, с которой ранее даже не был знаком.

30 мая, 03:29
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Федеральный суд американского штата Мэриленд приговорил к одному году условно и штрафу пилота гражданской авиации Майкла Хаака за непристойное поведение во время управления самолётом. Данное решение опубликовано на сайте Минюста США.

Отмечается, что в августе прошлого года пилот, будучи командиром воздушного судна авиакомпании Southwest Airlines, на рабочем месте смотрел порнографию, а затем начал раздеваться перед своей коллегой-пилотом, с которой он прежде не был знаком. После взлёта капитан продолжил обнажаться, а также демонстрировать материалы для взрослых на своём ноутбуке. Это длилось в течение всего рейса.

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Как утверждается, Хаак согласился с предъявленным обвинением. 60-летнего мужчину приговорили к одному году условно и штрафу в размере пяти тысяч долларов. В расследовании этого инцидента участвовали ФБР, Управление генерального инспектора Министерства транспорта, а также сама авиакомпания.

Ранее невеста украинского футболиста призналась, что в США ей предлагали сниматься в порно "за большие деньги".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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