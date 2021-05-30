Юрист раскрыл, какие квартиры воры обходят стороной

По статистике летом возрастает число квартирных краж. Как правило, воры выбирают квартиры на первых и последних этажах, а также те, к которым можно добраться с козырька подъезда или лестницы. А какие жилища злоумышленники обходят стороной, рассказал управляющий партнёр юридической компании "Позиция права" Егор Редин.

В беседе с агентством "Прайм" эксперт отметил, что воров пугают современные средства защиты.

"Речь идёт не только об инженерных средствах вроде решёток и рольставней, но и о технических — сигнализации, охранных системах во всех уязвимых местах", — отметил Редин.

Юрист посоветовал установить металлические двери (можно двойные) с двумя и более замками разного типа. При этом живущим на первом этаже следует оборудовать оконные проёмы металлической решёткой.

Также Редин порекомендовал сохранять хорошие отношения с соседями, ведь их можно попросить следить за квартирой во время отъезда в отпуск. Также они могут забирать почту, и это покажет ворам, что хозяева рядом.

Ещё немаловажными факторами защиты от краж является сигнализация и кнопка экстренного вызова сотрудников Росгвардии. В случае грабежа она позволит быстро вызвать правоохранителей.

"Застрахуйте квартиру и ценное имущество в ней и предусмотрите в договоре хищение в качестве страхового случая. Тогда при возникновении такого преступления вы, по крайней мере, получите денежную компенсацию", — заключил эксперт.