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Юрист раскрыл, какие квартиры воры обходят стороной

Также эксперт отметил, что важно сохранять хорошие отношения с соседями, — это поможет защититься от потенциальной кражи.

30 мая, 02:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

По статистике летом возрастает число квартирных краж. Как правило, воры выбирают квартиры на первых и последних этажах, а также те, к которым можно добраться с козырька подъезда или лестницы. А какие жилища злоумышленники обходят стороной, рассказал управляющий партнёр юридической компании "Позиция права" Егор Редин.

В беседе с агентством "Прайм" эксперт отметил, что воров пугают современные средства защиты.

"Речь идёт не только об инженерных средствах вроде решёток и рольставней, но и о технических — сигнализации, охранных системах во всех уязвимых местах", — отметил Редин.

Как следить за квартирой удалённо с помощью системы охраны, чтобы её не обокрали

Как следить за квартирой удалённо с помощью системы охраны, чтобы её не обокрали

Юрист посоветовал установить металлические двери (можно двойные) с двумя и более замками разного типа. При этом живущим на первом этаже следует оборудовать оконные проёмы металлической решёткой.

Также Редин порекомендовал сохранять хорошие отношения с соседями, ведь их можно попросить следить за квартирой во время отъезда в отпуск. Также они могут забирать почту, и это покажет ворам, что хозяева рядом.

Ещё немаловажными факторами защиты от краж является сигнализация и кнопка экстренного вызова сотрудников Росгвардии. В случае грабежа она позволит быстро вызвать правоохранителей.

Тайный знак вора. Что означают метки в подъездах и около квартир

Тайный знак вора. Что означают метки в подъездах и около квартир

"Застрахуйте квартиру и ценное имущество в ней и предусмотрите в договоре хищение в качестве страхового случая. Тогда при возникновении такого преступления вы, по крайней мере, получите денежную компенсацию", — заключил эксперт.

Напомним, недавно произошла громкая квартирная кража — в Москве злоумышленники похитили почти 400 золотых монет на 15 миллионов рублей из дома на Пресненской набережной.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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