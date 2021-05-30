При столкновении двух катеров на Амуре пострадало четыре человека

На реке Амур в Хабаровском крае четыре человека пострадало при столкновении двух катеров. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, очевидцы сообщили в экстренные службы, что в районе 06:30 по местному времени (23:30 мск) около села Тахта столкнулись два судна, одно из них затонуло.