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При столкновении двух катеров на Амуре пострадало четыре человека

Трое из них госпитализированы в тяжёлом состоянии. Их планируют доставить в Хабаровск бортом санитарной авиации.

30 мая, 01:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На реке Амур в Хабаровском крае четыре человека пострадало при столкновении двух катеров. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, очевидцы сообщили в экстренные службы, что в районе 06:30 по местному времени (23:30 мск) около села Тахта столкнулись два судна, одно из них затонуло.

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Троих пострадавших госпитализировали в тяжёлом состоянии. Их планируют доставить в Хабаровск бортом санитарной авиации. Ещё один от госпитализации отказался.

Ранее в Саратовской области два человека погибли при столкновении катеров. Как выяснил Лайф, одним из них управлял отставной генерал полиции.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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