При столкновении двух катеров на Амуре пострадало четыре человека
Трое из них госпитализированы в тяжёлом состоянии. Их планируют доставить в Хабаровск бортом санитарной авиации.
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На реке Амур в Хабаровском крае четыре человека пострадало при столкновении двух катеров. Об этом Лайфу сообщил источник.
По его данным, очевидцы сообщили в экстренные службы, что в районе 06:30 по местному времени (23:30 мск) около села Тахта столкнулись два судна, одно из них затонуло.
Троих пострадавших госпитализировали в тяжёлом состоянии. Их планируют доставить в Хабаровск бортом санитарной авиации. Ещё один от госпитализации отказался.
Ранее в Саратовской области два человека погибли при столкновении катеров. Как выяснил Лайф, одним из них управлял отставной генерал полиции.
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