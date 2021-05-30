Крушение МиГ-21 на военном параде в Ливии попало на видео. Видео © Соцсети

Момент крушения истребителя МиГ-21 на военном параде в ливийском городе Бенгази попал на видео, сообщает портал Libya Review.

На опубликованных кадрах видно, как военное судно теряет высоту, а затем падает. После появляются клубы дыма. По предварительным данным, инцидент произошёл из-за неисправности. Как сообщал Лайф, в результате инцидента погиб пилот.

"Ценой своей жизни он спас участвовавших в параде солдат от катастрофы, которая могла произойти, если бы лётчик не увёл самолёт в сторону", — цитирует ТАСС источник в вооружённых силах под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.