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Крушение МиГ-21 на военном параде в Ливии попало на видео

В результате инцидента, который, по предварительным данным, произошёл из-за неисправности, погиб пилот.

30 мая, 01:22

Крушение МиГ-21 на военном параде в Ливии попало на видео. Видео © Соцсети

Момент крушения истребителя МиГ-21 на военном параде в ливийском городе Бенгази попал на видео, сообщает портал Libya Review.

На опубликованных кадрах видно, как военное судно теряет высоту, а затем падает. После появляются клубы дыма. По предварительным данным, инцидент произошёл из-за неисправности. Как сообщал Лайф, в результате инцидента погиб пилот.

"Ценой своей жизни он спас участвовавших в параде солдат от катастрофы, которая могла произойти, если бы лётчик не увёл самолёт в сторону", — цитирует ТАСС источник в вооружённых силах под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

В Лас-Вегасе военный самолёт рухнул рядом с жилыми домами

В Лас-Вегасе военный самолёт рухнул рядом с жилыми домами

Ранее стало известно, что в Индии разбился второй МиГ-21 за год.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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