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"Она выглядит, будто ей 19": Байдена раскритиковали за фривольные комплименты в адрес младшеклассницы

Во время своего выступления 78-летний глава Белого дома призвал посмотреть, как "маленькая леди сидит, скрестив ноги".

30 мая, 01:46
<p>Фото © ТАСС / АР</p>

Фото © ТАСС / АР

Пользователи Сети осудили президента США Джо Байдена за странное замечание в адрес девочки во время речи на военной базе в Вирджинии. Об этом пишет издание Daily Mail.

Американский лидер во время выступления отошёл от заготовленной речи, чтобы обратиться к девочке "младшего школьного возраста".

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"Мне нравятся эти заколки в твоих волосах. Вот что я вам скажу: посмотрите на неё, она выглядит так, будто ей 19 лет, сидит как маленькая леди, скрестив ноги", сказал президент США юной зрительнице, сидевшей у края сцены.

Такое высказывание вызвало у многих недоумение.

"Ему не просто так не разрешают часто выступать перед камерами: он социально неуклюжий. Он говорит так, потому что пытается быть милым. В его голове эти слова звучат невинно, а у остальных вызывают недоумение", отметили пользователи.

Некоторые комментаторы "примерили" такую речь на бывшего президента США Дональда Трампа и пришли к выводу, что "это стало бы передовицей The New York Times и главной новостью на CNN в течение двух недель".

Ранее Лайф писал о скандале с вице-президентом США Камалой Харрис. Её жест на встрече с лидером Южной Кореи шокировал американцев.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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