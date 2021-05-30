Эрдоган озвучил дату начала строительства канала "Стамбул" в обход Босфора

Церемония начала строительства канала "Стамбул" в обход пролива Босфор намечена на конец июня этого года. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Эрдоган.

"Где-то в конце июня мы заложим первый камень в строительство канала "Стамбул". Безусловно, есть те, кто обеспокоен этим мегапроектом. Но это не остановит нас", — отметил турецкий лидер во время выступления.

Кроме того, глава государства добавил, что реализация данного проекта повысит стратегическую значимость Стамбула.

"Вы увидите шесть мостов над каналом. На обоих берегах новой искусственной водной артерии будут построены два города, они украсят облик Стамбула", — подчеркнул Эрдоган.