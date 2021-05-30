Одиозный украинский радикал потребовал возбудить против рэпера Джигана дело за госизмену

Экс-глава одесского отделения "Правого сектора"* Сергей Стерненко потребовал возбудить уголовное дело против рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) за концерты в Крыму. Об этом украинский радикал заявил на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, артист приезжал в Крым с концертами "незаконно" и поддерживал воссоединение с Россией. При этом СБУ проигнорировала законы и разрешила мероприятия в Киеве и Одессе. Стерненко напомнил, что у Джигана есть украинское гражданство, поэтому ему нельзя запрещать въезжать на Украину.

"В его действиях вполне усматривается наличие состава преступления по статье 110 ("Посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины") и статье 111 ("Измена"). Соответственно, Джиган должен быть немедленно задержан и привлечён к уголовной ответственности", — заявил радикал.

Ранее Лайф писал о том, что СНБО Украины ввёл санкции против 111 иностранцев и 557 воров в законе.

Как сообщал Лайф, Стерненко выпустили из-под стражи в апреле. Ранее его приговорили к семи годам лишения свободы за разбойное нападение и похищение человека. Радикала отправили под круглосуточный домашний арест, пока защита пытается через апелляцию оспорить приговор. Также сейчас слушается ещё одно уголовное дело против Стерненко по ещё более тяжкой статье — "Умышленное убийство". По версии следствия, 24 мая 2018 года в Одессе он смертельно ранил ножом человека в уличной драке.