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Британия хочет создать отряд охотников на НЛО уже в следующем месяце

Власти страны приняли такое решение после сообщений, что Пентагон готовит специальный доклад о видео с преследованием американскими истребителями "летающих тарелок".

30 мая, 03:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Великобритании может появиться подразделение охотников за неопознанными летающими объектами, сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источники в Министерстве обороны страны.

По данным издания, отряд могут собрать уже в следующем месяце. Власти страны приняли такое решение после сообщений, что Пентагон готовит специальный доклад о видео с преследованием американскими истребителями "летающих тарелок", которое попало в Сеть.

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"Мы обязательно подумаем над созданием отряда, если нам предоставят веские доказательства", цитирует издание своего источника в британском министерстве.

Ранее бывший президент США Барак Обама рассказал, что в секретных архивах Минобороны США хранятся снимки летающих тарелок, траектория движения которых не поддаётся объяснению. Происхождение этих летающих объектов также не установлено. А экс-глава Национальной разведки США признавался, что у страны и близко нет таких технологий, чтобы американская авиация могла летать так же, как заснятые лётчиками НЛО.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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