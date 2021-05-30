Британия хочет создать отряд охотников на НЛО уже в следующем месяце

В Великобритании может появиться подразделение охотников за неопознанными летающими объектами, сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источники в Министерстве обороны страны.

По данным издания, отряд могут собрать уже в следующем месяце. Власти страны приняли такое решение после сообщений, что Пентагон готовит специальный доклад о видео с преследованием американскими истребителями "летающих тарелок", которое попало в Сеть.