Проекты "Сетка" и "Галактика": генерал признался, что советским военным удалось узнать об НЛО

За все отвечает «Сетка»

Впрочем, несколько лет назад в сети появилось интервью одного из организаторов и участников «Сетки», некоего сотрудника КГБ, генерал-майора Василия Еременко, который еще в СССР курировал новые проекты ВВС. В интервью автору Марине Кругляковой генерал-майор признавался, что во время расследования авиакатастроф специалисты КГБ регулярно встречались с НЛО. При этом сами летчики начальству о «тарелочках» и «шарах» часто не сообщали – побаивались, что за это сочтут психически нездоровыми. А вот специалистам I отдела о встречах с НЛО сообщали регулярно.

В 1960-х годах проблему исследовали лишь энтузиасты, вроде инженера-акустика Владимира Ажажы или академика Александрова, но со временем к работе подключились и сотрудники КГБ. Толчок к исследованиям дал «Петрозаводский феномен», который не смогли объяснить ни военные, ни астрономы. Именно после Петрозаводска в части ПВО и ВВС были отправлены приказы сообщать о неопознанных явлениях напрямую КГБ. А в 1981 году в госбезопасности СССР появился проект «Сетка», имевший свои отделы в Министерстве обороны и в Академии наук.

Отделы «Сетки» собирали любую информацию о появлениях НЛО. 90% этих данных оказывались просто фантазиями очевидцев или легко объяснялись полетами ракет, запусками метеозондов или отделением ступеней при запуске ракет в космос – расписания этих событий и места проведения совпадали с наблюдениями НЛО. В КГБ занимались теми 10%, которые не могли объяснить.

Версий происхождения НЛО было три – вражеская технология, неизвестные явления природы и проявления внеземного разума. Занимались только подтвержденными случаями – то есть теми, где было несколько свидетелей, показания которых совпадали, и при этом рядом не происходило запусков ракет и зондов.

Военным не до смеха

Волей начальства Еременко оказался тем человеком, к которому стекалась информация со всего Советского Союза. Он и сам несколько раз видел неопознанные летающие объекты — это были пульсирующие и светящиеся красные шары. Большая часть экспериментов по изучению НЛО проходила на полигоне «Владимировка» под Астраханью. На этот полигон ученые свезли самую чуткую аппаратуру. Военным даже удалось научиться вызывать НЛО. Они заметили, что «шары» и другие неопознанные объекты часто появлялись там, где присутствовала какая-либо напряженность – происходила катастрофа или начинались военные действия.

Чтобы «вызвать» НЛО, военные летчики «Владимировки» прибегали к хитрости – выкатывали из ангаров необычно большое количество самолетов, как бы имитируя начало военной операции, и НЛО при этом частенько появлялся над активизировавшимся аэродромом. Ученым оставалось лишь изучать объекты.

Они обнаружили, что НЛО часто как бы включаются в процесс «изучения» и «играют» с людьми. Например, невооруженным глазом было видно яркий объект, зависший над аэродромом, в то время как по приборам ничего видно не было. Или объект оставался на месте, но на приборах вдруг исчезал. Или объект гас и появлялся на другом месте, а отметка на экране радара не меняла положения.

Бывали и попытки наладить прямой контакт – при появлении НЛО к нему выходил кто-нибудь из солдат-добровольцев и начинал двигаться вправо-влево и жестикулировать: разводить руки в стороны, а потом скрещивать них на груди. Тогда объект отклонялся вправо-влево, а потом распухал и снова сжимался. Вроде бы контакт есть? Но его одновременно и не было, потому что дальше этого взаимодействие с «тарелочками» не шло.

Бывали и курьезные случаи, которые тем не менее заслуживали самого пристального внимания. Например, в Подмосковье неподалеку от Щелоково двое военных пили на даче коньяк. Один из них вышел на крыльцо и неожиданно почувствовал сильное желание уйти в сторону леса. Второй пошел за другом. В лесу на поляне военные увидели светящийся шар, внутри которого находилось «нечто», которое разговаривало с первым военным. Оно приказывало мужчине войти в шар, но тот опомнился, вспомнив, что завтра ему «заступать в наряд». Военные вернулись на дачу. Эта «пьяная сказка» при детальном изучении оказалась заслуживающей самого пристального внимания, потому что подвыпившие военные оказались не единственными свидетелями посадки НЛО. Его видело почти 50 человек – рядом располагалось несколько воинских частей, на которых круглосуточно дежурили часовые, поэтому специалистам «сетки» не составило труда понять траекторию полета и найти место приземления.

Инопланетян нет, только технологии

Полигон ЦНИИ КГБ «Сетка». Фото © mdfschool.ru

Всего в СССР было два центра исследований. Генерал рассказал, что в начале 1980-х годов «первый этап изучения НЛО» был завершен, и в 1986 году правительство разработало второй этап, который назывался «Галактика». Однако вскоре начались проблемы с финансированием, и в 1991 году проект был свернут, а вскоре СССР прекратил свое существование. Еременко остался убежден, что если бы проекты не свернули, российские ученые сейчас наверняка знали что-либо конкретное.

Сам генерал-майор был уверен, что Земля имеет дело с проявлениями внеземного разума. Причем разума такого уровня, что человеческая цивилизация не может ему ни помешать, ни представлять какой-либо опасности. По его словам, военным летчикам СССР ни разу не удалось не то что сбить – приблизиться к НЛО, а вот сами объекты могли безнаказанно летать там, где им вздумается. Например, однажды специалисты Института эксплуатации и ремонта авиатехники вылетели на специализированном самолете «Илюшин» в Новосибирск, где произошла авиакатастрофа. В районе Урала рядом с самолетом появился НЛО и подошел к нему на довольно опасное расстояние, а потом несколько раз облетел лайнер. Ученые не растерялись и стали фотографировать объект и записывать наблюдения. В результате получился объемный доклад, который тоже был подшит «к делу».

Сам Еременко полагал, что, возможно, самих инопланетян на Земле нет. А то, что мы видим – это, скорее, сложные проекции, неизвестная человечеству технология, которую мы когда-нибудь можем постичь. Мнение любопытное, но кто может поручиться, что само интервью – не очередная “дымовая завеса», которую российские или американские спецслужбы вбрасывают в интернет-пространство, чтобы навести тень на плетень и скрыть что-то действительно важное?

Если попытаться найти источник интервью, это поиск неминуемо приведет на страницу 404, а если попытаться найти хоть какую-нибудь информацию о генерал-майоре, то окажется, что его имя и фамилия больше нигде не встречается. С другой стороны – 25 лет подписки, которые советские военные и сотрудники КГБ могли давать в СССР, уже прошли, а список сотрудников ни КГБ, ни ФСБ в интернете не висит.

Так что еще известно о проекте «Сетка»?

Полигон ЦНИИ КГБ «Сетка». Фото © mdfschool.ru

Немногое. Известно, что проект имел два потока: «Сетка-МО» проводила исследование аномальных явлений и их влияние на аппаратуру и психику солдат. «Сетка»-АН» исследовала природу НЛО. Первым потоком занимались спецы Минобороны, а вторым – ученые. Результаты так никогда и не увидели света – без одобрения Академии наук и I отдела получить разрешение на публикацию исследований было невозможно.