Самолёт с семью пассажирами рухнул в озеро в США
Борт направлялся в Палм-Бич, штат Флорида, но упал в штате Теннесси. Точное число жертв пока не известно.
Кадр из видео YouTube / WKRN News 2
В американском штате Теннесси самолёт с семью пассажирами на борту упал в озеро. Как минимум один человек погиб, сообщает CNN.
По данным СМИ, самолёт Cessna C501 направлялся в Палм-Бич, штат Флорида, но рухнул в озеро вблизи Нашвилла.
Причины и точное число жертв пока не известны. Начато расследование.
Лента новостей
Ранее Лайф сообщал о крушении вертолёта в Архангельской области. МЧС показывало видео с места.
Комментариев: 0