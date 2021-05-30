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Самолёт с семью пассажирами рухнул в озеро в США

Борт направлялся в Палм-Бич, штат Флорида, но упал в штате Теннесси. Точное число жертв пока не известно.

30 мая, 04:28

Кадр из видео YouTube / WKRN News 2

В американском штате Теннесси самолёт с семью пассажирами на борту упал в озеро. Как минимум один человек погиб, сообщает CNN.

По данным СМИ, самолёт Cessna C501 направлялся в Палм-Бич, штат Флорида, но рухнул в озеро вблизи Нашвилла.

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Причины и точное число жертв пока не известны. Начато расследование.

Ранее Лайф сообщал о крушении вертолёта в Архангельской области. МЧС показывало видео с места.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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