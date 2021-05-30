Врач назвал главные вещи, которые должны быть в аптечке каждого туриста

Необязательно брать с собой в поездку лекарства от всех болезней — собирать отпускную аптечку нужно исходя из особенностей здоровья туриста. Об этом рассказал председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв. Хотя есть и стандартный перечень препаратов, которые всегда должны быть под рукой, отметил он.

"Если у человека давление, сахар в крови, он должен брать то, что для него полезно с точки зрения его конкретных болезней. Естественно, простые вещи — бинты, пластыри надо иметь. Если будет высокая температура, выше 39 градусов, лучшее средство — анальгин, не парацетамол", — подчеркнул медик в беседе с радио Sputnik.

Нередко туристы сталкиваются с так называемой "диареей путешественников", путая её с отравлением. Как правило, это происходит из-за различных инфекций или смены воды. Для таких случаев тоже необходимо носить с собой специальное средство, а также препарат для восстановления водно-электролитного баланса. Для защиты от солнца же Воробьёв порекомендовал использовать гель для лечения шрамов.

"Рекомендую от обгорания препарат для уменьшения образования рубцов, он прекрасно помогает при ожогах, просто буквально за несколько минут уходит краснота, натяжение кожи", — отметил медик.