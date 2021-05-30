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Собянин объяснил рост заболеваемости ковидом в Москве после майских выходных

Он также напомнил, что вирус добавился к уже существующим болезням, ситуация с которыми обостряется ежесезонно.

30 мая, 05:52
<p>Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Сергей Ведяшкин

Во время майских праздников многие москвичи находились дома и на дачах, поэтому не хотели обращаться за медицинской помощью в поликлиники, а пошли туда лишь с наступлением рабочих дней. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, объясняя рост заболеваемости коронавирусом после длинных выходных в начале мая.

"После майских праздников как раз был всплеск выявлений и госпитализаций, потому что многие почти 10 дней находились на даче, дома и не очень хотели идти в поликлиники, больницы. И уже дождавшись рабочих дней, пришли со всем этим", — рассказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась

Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась

Собянин также отметил, что коронавирус добавился к ряду других сезонных заболеваний, которые чаще фиксируются осенью и весной, назвав этот рост объективным.

Накануне Лайф сообщал, что последний суточный прирост числа случаев коронавируса в России составил более девяти тысяч. Причём около трети из них пришлось именно на Москву.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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