Собянин объяснил рост заболеваемости ковидом в Москве после майских выходных

Во время майских праздников многие москвичи находились дома и на дачах, поэтому не хотели обращаться за медицинской помощью в поликлиники, а пошли туда лишь с наступлением рабочих дней. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, объясняя рост заболеваемости коронавирусом после длинных выходных в начале мая.

"После майских праздников как раз был всплеск выявлений и госпитализаций, потому что многие почти 10 дней находились на даче, дома и не очень хотели идти в поликлиники, больницы. И уже дождавшись рабочих дней, пришли со всем этим", — рассказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Собянин также отметил, что коронавирус добавился к ряду других сезонных заболеваний, которые чаще фиксируются осенью и весной, назвав этот рост объективным.