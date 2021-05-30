"Выходные — не время для работы": Онколог назвал вредные привычки, которые могут вызвать рак у здорового человека
По его словам, бичом современности является неумение большинства людей отдыхать правильно и уделять время себе любимому.
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Физическое и эмоциональное истощение, вызванное переработками и неумением отдыхать, может привести к раку. Такое заявление сделал врач-онколог Иван Карасёв.
"Одна из причин онкологии — острое физическое и эмоциональное истощение. Есть несколько эффективных правил для восстановления. Первое — выходные не время для работы. Многие недооценивают это правило и считают, что выполнение мелких задач не отнимает их выходные. Будучи головой в работе, вы по-прежнему не отдыхаете", — отметил врач в беседе с "Российской газетой".
По его словам, для того чтобы не довести организм до беды, человеку необходимо спать по восемь часов в день, регулярно гулять на свежем воздухе, а также совершать несколько приёмов пищи, которые обязательно должны включать в себя плотный завтрак.
Однако врач отмечает, что отдыхать необходимо правильно. Например, не перебарщивать в выходные с фастфудом и сладостями, а также не пересыпать. Карасёв предупредил, что пересып так же вреден, как и недосып, и что во время "ленивых дней" к своей обычной продолжительности сна можно добавлять максимум один-два часа.
Ранее онколог перечислил три привычки, снижающие риск развития рака кишечника, а также посоветовал, от каких продуктов стоит отказаться для профилактики развития болезни.
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