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Мясников предупредил о смертельной опасности из-за чувства недосыпа по утрам

Это может говорить о ночных нарушениях дыхания, которые нужно срочно лечить вместе со специалистом.

30 мая, 08:01
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Недосып и чувство разбитости по утрам могут возникать из-за слип-апноэ, которое может приводить к серьёзным заболеваниям и даже повышенному риску смерти. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

"Это синдром слип-апноэ: человек ночью лежит, храпит, мышцы мягкого нёба ослаблены, ткани мягкого нёба западают и перекрывают вам вход в дыхательное горло", — сказал доктор в эфире телеканала "Россия-1".

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По его словам, после этого может случиться замирание на несколько секунд, а затем жуткий храп. К этому приводит обеднение крови углекислотой, вызванной чрезмерной вентиляцией лёгких. В результате человек может испытывать частые мочеиспускания по ночам, развитие хронических заболеваний, эректильную дисфункцию, депрессию и расстройство настроения.

При таких признаках следует обратиться к врачу-сомнологу, посоветовал Мясников. И если диагноз подтвердится, нужно начать индивидуальное лечение, в том числе с помощью синап-терапии, методе, при котором специальный аппарат подаёт дополнительный воздух и сон нормализуется.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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