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Дельфины, яхта и Коля: Появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко

На прощание главы двух государств обнялись, а Лукашенко с сыном перебрался на катер и оттуда помахал Путину.

30 мая, 07:38

Видео © Телеграм-канал "Пул Первого"

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко во время неформальной встречи в Сочи 29 мая отправились на морскую прогулку на яхте. Судя по опубликованным телеграм-каналом "Пул первого" кадрам, их сопровождал сын президента Белоруссии Николай.

Лукашенко с Колей на катере подвезли к яхте, где их встретил Путин. Мужчины пожали друг другу руки и отправились обедать втроём. Затем президенты оставили Николая и спустились на нижнюю палубу. Там они продолжили разговор тет-а-тет. Но вдвоём они были недолго — вскоре им компанию составили дельфины. На прощание Путин и Лукашенко обнялись, после чего белорусский лидер с сыном перебрались на катер.

В Белоруссии рассказали, о чём Путин и Лукашенко договорились в Сочи

В Белоруссии рассказали, о чём Путин и Лукашенко договорились в Сочи

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи 28 мая. Перед началом встречи Путин назвал "всплеском эмоций" события вокруг республики после инцидента с лайнером Ryanair. А Лукашенко заявил Путину, что ситуацию в Белоруссии пытаются "раскачать" до уровня августа прошлого года. При этом белорусский президент захватил на переговоры в Сочи доказательства, что за скандалом вокруг экстренной посадки борта Ryanair якобы скрывалась попытка дестабилизации в республике. Их переговоры продолжались более пяти часов. 29 мая президенты продолжили общение, но уже в неформальной обстановке.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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