Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко во время неформальной встречи в Сочи 29 мая отправились на морскую прогулку на яхте. Судя по опубликованным телеграм-каналом "Пул первого" кадрам, их сопровождал сын президента Белоруссии Николай.

Лукашенко с Колей на катере подвезли к яхте, где их встретил Путин. Мужчины пожали друг другу руки и отправились обедать втроём. Затем президенты оставили Николая и спустились на нижнюю палубу. Там они продолжили разговор тет-а-тет. Но вдвоём они были недолго — вскоре им компанию составили дельфины. На прощание Путин и Лукашенко обнялись, после чего белорусский лидер с сыном перебрались на катер.