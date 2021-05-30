В среднем большая часть россиян имеет двух детей. Однако из-за различного рода трудностей они не планируют заводить ещё одного ребёнка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование банка "Открытие".

Среди уже обзаведшихся чадами россиян статистика такова: 36% опрошенных женщин и 39% мужчин сообщили, что у них пока есть только один ребёнок. При этом у 33% женщин и 27% мужчин двое детей. Лишь 5% женщин и 4% мужчин сообщили, что у них в семье трое и более детей. Бездетными при этом себя назвали 26% женщин и 29% мужчин, причём в Москве и области бездетных мужчин оказалось значительно больше, чем женщин — 26% против 16%. Не планируют больше заводить детей ни при каких условиях 37% женщин и 29% мужчин.

"Среди факторов, которые сильнее всего влияют на решение о рождении ребёнка, респонденты называли нехватку денег (23% женщин и 27% мужчин), дефицит жилплощади (16% женщин и 15% мужчин), отсутствие "второй половинки" (10% женщин и 14% мужчин)", — выяснили эксперты.

Кроме этого, некоторые граждане (5% женщин и 8% мужчин) заявили о нехватке свободного времени. Ещё 4% женщин и 3% мужчин заявили, что они не обладают родительским инстинктом.