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Задел дерево и упал : В Свердловской области разбился мотопараплан, один человек впал в кому

Второй пассажир летательного аппарата отделался ушибами, сейчас полиция ищет его для установления всех обстоятельств произошедшего.

30 мая, 07:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Мотодельтаплан разбился в пятидесяти километрах от города Первоуральска и в двух километрах от населённого пункта Нижнее Село в Свердловской области. В результате крушения мужчина 1979 года рождения получил перелом основания черепа и в состоянии комы был госпитализирован. Об этом сообщили Лайфу в региональном главке МВД.

Падение летательного аппарата произошло вечером 29 мая. По предварительным данным, причиной этого стало то, что пилот зацепил крылом дерево и потерял управление. Всего на борту находилось два человека, второй пассажир 1992 года рождения отделался ушибами — он самостоятельно покинул место происшествия, но через несколько часов обратился в больницу за помощью.

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"Сейчас сыщики его разыскивают, чтобы опросить и установить более подробные и точные обстоятельства крушения. В районе падения летательного аппарата соответствующими ведомствами разрешения на полёты никому не выдавали", — сказал руководитель пресс-службы главка Валерий Горелых.

Повреждённый мотодельтаплан правоохранители изъяли для проведения необходимых работ. После происшествия была начата проверка.

Ранее Лайф сообщал о жёсткой посадке легкомоторного самолёта в 900 метрах от аэродрома в Татарстане, которому и принадлежало воздушное судно. В результате крушения погибли мужчина и его подруга. Вероятно, мужчина хотел сделать сюрприз своей возлюбленной в канун её дня рождения, который наступил бы 10 мая.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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