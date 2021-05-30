Полиция усилила охрану из-за разъярённых родственников 19-летнего парня, получившего пулю в голову от гаишника

После ранения гаишником 19-летнего парня под Новосибирском полиция усилила охрану. Видео © LIFE

Новосибирские правоохранители опасаются усугубления ситуации после огнестрельного ранения 19-летнего парня сотрудником ДПС. Как сообщил Лайфу источник, после инцидента в посёлке Мошково возле отделения полиции и больницы, где лежит пострадавший, дежурят его друзья, знакомые и родственники.

Сейчас в рамках мер повышенной безопасности в обоих учреждениях усилили охрану. Кроме того, силовики охраняют дома сотрудников ДПС, связанных с уголовным делом. Полицейские также загнали в гаражи и на закрытые стоянки служебный транспорт во избежание поджогов.