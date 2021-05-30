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Во Франции проходит спецоперация по поиску мужчины, стрелявшего в жандармов

Сначала злоумышленник напал на свою бывшую возлюбленную, а после открыл огонь на улице.

30 мая, 07:55
<p>Фото © Getty Images / Jerome Gilles / NurPhoto</p>

Фото © Getty Images / Jerome Gilles / NurPhoto

Во французской коммуне Ларден-Сен-Лазар идёт спецоперация по поиску вооружённого мужчины, который открыл огонь по жандармам в ночь на 30 мая. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источники в полиции.

Всё началось с того, что полицейские приехали в квартиру, где происходил конфликт. По данным жандармерии, 30-летний мужчина с оружием напал на спутника своей бывшей возлюбленной. Однако после этого его видели на улицах коммуны с оружием в руках.

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Когда он увидел прибывших жандармов, открыл огонь в их сторону и скрылся. Жителей коммуны призвали не покидать свои дома. В спецоперации задействованы более 200 военных и жандармов, а также два вертолёта.

Ранее Лайф писал, что под Новосибирском сотрудник ДПС случайно выстрелил в голову нарушителю во время задержания. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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