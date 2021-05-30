Во Франции проходит спецоперация по поиску мужчины, стрелявшего в жандармов
Сначала злоумышленник напал на свою бывшую возлюбленную, а после открыл огонь на улице.
Фото © Getty Images / Jerome Gilles / NurPhoto
Во французской коммуне Ларден-Сен-Лазар идёт спецоперация по поиску вооружённого мужчины, который открыл огонь по жандармам в ночь на 30 мая. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источники в полиции.
Всё началось с того, что полицейские приехали в квартиру, где происходил конфликт. По данным жандармерии, 30-летний мужчина с оружием напал на спутника своей бывшей возлюбленной. Однако после этого его видели на улицах коммуны с оружием в руках.
Когда он увидел прибывших жандармов, открыл огонь в их сторону и скрылся. Жителей коммуны призвали не покидать свои дома. В спецоперации задействованы более 200 военных и жандармов, а также два вертолёта.
Ранее Лайф писал, что под Новосибирском сотрудник ДПС случайно выстрелил в голову нарушителю во время задержания. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Лента новостей
Полиция усилила охрану из-за разъярённых родственников 19-летнего парня, получившего пулю в голову от гаишника
сегодня в 07:50
Дельфины, яхта и Коля: Появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
сегодня в 07:38
Задел дерево и упал : В Свердловской области разбился мотопараплан, один человек впал в кому
сегодня в 07:29
Комментариев: 0