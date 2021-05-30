Индиец с тремя видами плесени и коронавирусом умер в больнице

Житель Индии с коронавирусом и сразу тремя видами плесени скончался в больнице города Газиабада в пригороде Нью-Дели. Об этом сообщило агентство PTI со ссылкой на медиков.

После двух месяцев лечения от коронавируса у 59-летнего Кунвара Сингха выявили чёрную, белую и жёлтую плесень, которая ранее встречалась лишь у рептилий. В итоге смерть мужчины наступила от отравления организма токсинами. Это не единственный пациент из больницы с новым видом грибкового заболевания, но уровень заражения у другого мужчины ниже, чем у скончавшегося, сейчас он принимает необходимые препараты.

"Этот грибок у 59-летнего Раджеша Кумара, жителя Мураднагара, был обнаружен возле мозга. Половина его челюсти удалена", — сказал отоларинголог клиники доктор Тияги.