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Индиец с тремя видами плесени и коронавирусом умер в больнице

Сейчас в этом же медучреждении выявлен ещё один случай заражения жёлтым грибком, ранее встречавшимся только у рептилий.

30 мая, 08:55
<p>Фото © ТАСС / EPA / FAROOQ KHAN</p>

Фото © ТАСС / EPA / FAROOQ KHAN

Житель Индии с коронавирусом и сразу тремя видами плесени скончался в больнице города Газиабада в пригороде Нью-Дели. Об этом сообщило агентство PTI со ссылкой на медиков.

После двух месяцев лечения от коронавируса у 59-летнего Кунвара Сингха выявили чёрную, белую и жёлтую плесень, которая ранее встречалась лишь у рептилий. В итоге смерть мужчины наступила от отравления организма токсинами. Это не единственный пациент из больницы с новым видом грибкового заболевания, но уровень заражения у другого мужчины ниже, чем у скончавшегося, сейчас он принимает необходимые препараты.

Учёный рассказал, угрожает ли россиянам индийский "жёлтый грибок"

Учёный рассказал, угрожает ли россиянам индийский "жёлтый грибок"

"Этот грибок у 59-летнего Раджеша Кумара, жителя Мураднагара, был обнаружен возле мозга. Половина его челюсти удалена", — сказал отоларинголог клиники доктор Тияги.

К концу мая в Газиабаде выявлено уже 65 случаев заболевания "цветными" грибковыми инфекциями у пациентов с CoViD-19. Почти половина из них уже выздоровели, 33 человека проходят лечение. А всего по стране "чёрную плесень" (мукормикоз) обнаружили уже у более чем 11 тысяч пациентов. Опаснее всего данный недуг для больных диабетом и людей со сниженным иммунитетом. Смертность при болезни составляет 50%.

Как сообщал ранее Лайф, эпидемиологическая ситуация в Индии в последние недели буквально катастрофическая. Суточный прирост заболевших ковидом уже несколько раз достигал отметки в 400 тысяч человек. Умирает при этом ежедневно около четырёх тысяч. В больницах не хватает кислорода, из-за чего люди гибнут в ожидании помощи. Очереди в крематориях вынуждают отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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