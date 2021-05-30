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"Чудесное спасение": На Украине увидели шанс заработать на российском газе в "безумии" Лукашенко

Финансист полагает, что санкции против Минска сподвигнут Москву отказаться от планов прекращения транзита через Незалежную.

30 мая, 08:28
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Ситуация из-за самолёта Ryanair может пойти на руку Киеву. Россия может решить не отбирать у Киева транзит после постройки "Северного потока — 2", считает украинский финансист Сергей Фурса.

После ситуации с экстренной посадкой самолёта в Минске Европа и США пригрозили Белоруссии жёсткими санкциями. Среди них может оказаться и запрет на транзит газа через страну. Сейчас через Белоруссию прокачивается примерно 25% российского газа, идущего в ЕС.

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"Безумие Лукашенко — чудесное спасение Украины? После того как США отказались вводить санкции против немецких партнёров "Северного потока 2" , казалось, что украинский транзит обречён", — написал Фурса в своей колонке для "Украины 24".

Он выразил надежду, что санкции сподвигнут Россию к наращиванию транзита через территорию Украины.

Ранее министр энергетики США заявил, что российский газ является "самым грязным" в мире.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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