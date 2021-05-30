Ситуация из-за самолёта Ryanair может пойти на руку Киеву. Россия может решить не отбирать у Киева транзит после постройки "Северного потока — 2", считает украинский финансист Сергей Фурса.

После ситуации с экстренной посадкой самолёта в Минске Европа и США пригрозили Белоруссии жёсткими санкциями. Среди них может оказаться и запрет на транзит газа через страну. Сейчас через Белоруссию прокачивается примерно 25% российского газа, идущего в ЕС.

"Безумие Лукашенко — чудесное спасение Украины? После того как США отказались вводить санкции против немецких партнёров "Северного потока — 2" , казалось, что украинский транзит обречён", — написал Фурса в своей колонке для "Украины 24".

Он выразил надежду, что санкции сподвигнут Россию к наращиванию транзита через территорию Украины.