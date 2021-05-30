МВД заверило, что россиянам не придётся возвращаться из-за рубежа ради загранпаспорта

Проживающие за границей россияне по-прежнему смогут получать загранпаспорта в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.

В МВД пояснили, что регламент определяет порядок оказания услуги на территории России миграционными подразделениями министерства. Документ не распространяется на учреждения России за пределами страны, которые также уполномочены выдавать заграничные паспорта, добавили в ведомстве.