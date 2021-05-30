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МВД заверило, что россиянам не придётся возвращаться из-за рубежа ради загранпаспорта

Порядок выдачи документа проживающим за пределами страны гражданам не изменился.

30 мая, 08:16
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Проживающие за границей россияне по-прежнему смогут получать загранпаспорта в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.

В МВД пояснили, что регламент определяет порядок оказания услуги на территории России миграционными подразделениями министерства. Документ не распространяется на учреждения России за пределами страны, которые также уполномочены выдавать заграничные паспорта, добавили в ведомстве.

В МИД РФ разъяснили новые правила выдачи загранпаспортов

В МИД РФ разъяснили новые правила выдачи загранпаспортов

Ранее в России изменились правила выдачи загранпаспортов. Время ожидания в очередях теперь не будет превышать 15 минут.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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