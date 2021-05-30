Машина рухнула в реку на Нагатинской набережной в Москве
Как сообщили в городском Департаменте транспорта, в результате инцидента никто не пострадал.
Фото © Дептранс Москвы
В Москве автомобиль рухнул в реку на Нагатинской набережной. Об этом сообщает столичный Дептранс.
Отмечается, что инцидент произошёл на Нагатинской набережной, 32. Как сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в результате происшествия никто не пострадал. Пробок и заторов на дороге авария не спровоцировала, уточнили там.
Ранее Лайф сообщал, что под Геленджиком в Краснодарском крае отец и сын застряли на уазике посреди реки. Помощи спасателей им пришлось ждать на крыше внедорожника.
Комментариев: 0