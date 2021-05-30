Машина рухнула в реку на Нагатинской набережной в Москве

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В Москве автомобиль рухнул в реку на Нагатинской набережной. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Отмечается, что инцидент произошёл на Нагатинской набережной, 32. Как сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в результате происшествия никто не пострадал. Пробок и заторов на дороге авария не спровоцировала, уточнили там.