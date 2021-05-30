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Машина рухнула в реку на Нагатинской набережной в Москве

Как сообщили в городском Департаменте транспорта, в результате инцидента никто не пострадал.

30 мая, 08:21
Фото © Дептранс Москвы

Фото © Дептранс Москвы

В Москве автомобиль рухнул в реку на Нагатинской набережной. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Отмечается, что инцидент произошёл на Нагатинской набережной, 32. Как сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в результате происшествия никто не пострадал. Пробок и заторов на дороге авария не спровоцировала, уточнили там.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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