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Адвокат назвал местонахождение экс-главреда NEXTA Протасевича

Его защитник сообщила журналистам, что из-за подписки о неразглашении не может рассказать, в чём его обвиняют.

30 мая, 08:48

Роман Протасевич. Фото © Соцсети

Задержанного в Минске основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича поместили в СИЗО КГБ Белоруссии. Именно туда родственники парня отправляют передачки, сообщила его адвокат.

"Родственники мне сказали, что передали туда передачу", — сказала юрист Инесса Оленская в ответ на вопрос РИА "Новости".

"Бодрый и позитивный": Адвокат Протасевича смогла встретиться с ним на пятый день после задержания в Минске

"Бодрый и позитивный": Адвокат Протасевича смогла встретиться с ним на пятый день после задержания в Минске

При этом адвокат Протасевича уточнила, что из-за подписки о неразглашении материалов дела сама она не имеет права раскрывать, в чём он обвиняется и где находится.

Напомним, Романа Протасевича задержали 23 мая, когда самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Помимо Протасевича на борту лайнера находилась его девушка, россиянка Софья Сапега. Её адвокат сообщил, что она была арестована на два месяца.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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