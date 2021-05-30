Адвокат назвал местонахождение экс-главреда NEXTA Протасевича

Задержанного в Минске основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича поместили в СИЗО КГБ Белоруссии. Именно туда родственники парня отправляют передачки, сообщила его адвокат.

"Родственники мне сказали, что передали туда передачу", — сказала юрист Инесса Оленская в ответ на вопрос РИА "Новости".

При этом адвокат Протасевича уточнила, что из-за подписки о неразглашении материалов дела сама она не имеет права раскрывать, в чём он обвиняется и где находится.