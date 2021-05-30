Адвокат назвал местонахождение экс-главреда NEXTA Протасевича
Его защитник сообщила журналистам, что из-за подписки о неразглашении не может рассказать, в чём его обвиняют.
Роман Протасевич. Фото © Соцсети
Задержанного в Минске основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича поместили в СИЗО КГБ Белоруссии. Именно туда родственники парня отправляют передачки, сообщила его адвокат.
"Родственники мне сказали, что передали туда передачу", — сказала юрист Инесса Оленская в ответ на вопрос РИА "Новости".
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При этом адвокат Протасевича уточнила, что из-за подписки о неразглашении материалов дела сама она не имеет права раскрывать, в чём он обвиняется и где находится.
Напомним, Романа Протасевича задержали 23 мая, когда самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Помимо Протасевича на борту лайнера находилась его девушка, россиянка Софья Сапега. Её адвокат сообщил, что она была арестована на два месяца.
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