В Казани подросток обстрелял автомобиль такси и ранил водителя
По словам супруги пострадавшего, мужчина приехал по вызову, но столкнулся с хулиганом.
В Казани подросток обстрелял автомобиль такси и ранил водителя. Об инциденте рассказала жена пострадавшего в одном из местных пабликов и попросила помочь разыскать хулигана.
"Мой муж работает таксистом, взял заказ с Дербышек, приехал на указанный адрес по улице Лушникова, дом 2. Муж в порядке, но раненый. Может, кто знает его, позвоните, пожалуйста, в полицию, они ищут его", — написала женщина.
Ранее Лайф писал о пострадавшем в результате стрельбы на одной из столичных детских площадок. С огнестрельными ранениями плеча, живота, ноги и груди он был доставлен в больницу.
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