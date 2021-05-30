В Казани подросток обстрелял автомобиль такси и ранил водителя. Об инциденте рассказала жена пострадавшего в одном из местных пабликов и попросила помочь разыскать хулигана.

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"Мой муж работает таксистом, взял заказ с Дербышек, приехал на указанный адрес по улице Лушникова, дом 2. Муж в порядке, но раненый. Может, кто знает его, позвоните, пожалуйста, в полицию, они ищут его", — написала женщина.