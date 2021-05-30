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В Казани подросток обстрелял автомобиль такси и ранил водителя

По словам супруги пострадавшего, мужчина приехал по вызову, но столкнулся с хулиганом.

30 мая, 08:44
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/vkazani" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ВКазани Поймут | Главное сообщество Казани</a></p>

Фото © VK / ВКазани Поймут | Главное сообщество Казани

В Казани подросток обстрелял автомобиль такси и ранил водителя. Об инциденте рассказала жена пострадавшего в одном из местных пабликов и попросила помочь разыскать хулигана.

Фото © VK / ВКазани Поймут | Главное сообщество Казани

Фото © VK / ВКазани Поймут | Главное сообщество Казани

"Мой муж работает таксистом, взял заказ с Дербышек, приехал на указанный адрес по улице Лушникова, дом 2. Муж в порядке, но раненый. Может, кто знает его, позвоните, пожалуйста, в полицию, они ищут его", — написала женщина.

Семь человек пострадали в результате стрельбы в Майами

Семь человек пострадали в результате стрельбы в Майами

Ранее Лайф писал о пострадавшем в результате стрельбы на одной из столичных детских площадок. С огнестрельными ранениями плеча, живота, ноги и груди он был доставлен в больницу.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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