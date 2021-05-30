Фотографию Протасевича предложили вывесить во всех аэропортах Европы

"Я предложил вывесить фотографию господина Протасевича во всех аэропортах ЕС и в Европейском парламенте", — сказал он в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Сассоли считает, что Европа должна и впредь оказывать давление на Минск и надеяться, что это приведёт к освобождению Протасевича и россиянки Софьи Сапеги. По его мнению, ЕС уже "сильно и решительно" отреагировал на инцидент с самолётом Ryanair.