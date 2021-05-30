Фотографию Протасевича предложили вывесить во всех аэропортах Европы
ЕС призвали продолжить оказывать давление на Минск и надеяться, что это приведёт к освобождению белорусского активиста и россиянки Софьи Сапеги.
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В европейских аэропортах и здании ЕП необходимо вывесить фотографии задержанного в Минске основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Такое предложение внёс глава Европарламента Давид Сассоли.
"Я предложил вывесить фотографию господина Протасевича во всех аэропортах ЕС и в Европейском парламенте", — сказал он в интервью изданиям медиагруппы Funke.
Сассоли считает, что Европа должна и впредь оказывать давление на Минск и надеяться, что это приведёт к освобождению Протасевича и россиянки Софьи Сапеги. По его мнению, ЕС уже "сильно и решительно" отреагировал на инцидент с самолётом Ryanair.
Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца.
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