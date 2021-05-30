Спас таинственный байкер: Лайф узнал подробности ДТП с рухнувшей в Москву-реку иномаркой
Находившуюся за рулём автоледи госпитализировали с переохлаждением и травмой груди.
Из Москвы-реки "выловили" иномарку, рухнувшую в воду на Нагатинской набережной. Видео © LIFE
Выбраться из идущего ко дну Москвы-реки автомобиля водителю помог таинственный мотоциклист. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Отмечается, что за рулём синего "Мини Купера" находилась женщина 1951 года рождения. Первым ей на помощь бросился проезжавший мимо таксист. Мужчина прыгнул в воду, но освободить автоледи не смог. В ту же минуту на Набережной остановился мотоцикл, владелец которого кинулся вниз и помог женщине выбраться из авто, после чего сразу уехал.
По данным собеседника Лайфа, у пострадавшей диагностировали травму грудной клетки и переохлаждение, она госпитализирована. Для того чтобы поднять синий Mini Cooper на поверхность, пришлось использовать специальный кран. Визуально машина повреждена несильно, однако наибольший ущерб, вероятно, получили "внутренние органы" иномарки.
Ранее Лайф сообщал, что под Геленджиком в Краснодарском крае отец и сын застряли на уазике посреди реки. Помощи спасателей им пришлось ждать на крыше внедорожника.
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