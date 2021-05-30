Из Москвы-реки "выловили" иномарку, рухнувшую в воду на Нагатинской набережной. Видео © LIFE

Выбраться из идущего ко дну Москвы-реки автомобиля водителю помог таинственный мотоциклист. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что за рулём синего "Мини Купера" находилась женщина 1951 года рождения. Первым ей на помощь бросился проезжавший мимо таксист. Мужчина прыгнул в воду, но освободить автоледи не смог. В ту же минуту на Набережной остановился мотоцикл, владелец которого кинулся вниз и помог женщине выбраться из авто, после чего сразу уехал.

По данным собеседника Лайфа, у пострадавшей диагностировали травму грудной клетки и переохлаждение, она госпитализирована. Для того чтобы поднять синий Mini Cooper на поверхность, пришлось использовать специальный кран. Визуально машина повреждена несильно, однако наибольший ущерб, вероятно, получили "внутренние органы" иномарки.