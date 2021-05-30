Умер 19-летний парень, получивший пулю в голову от сотрудника ДПС под Новосибирском
По данным Лайфа, врачи констатировали смерть молодого человека в 12:40 мск.
Векил А. Фото © Соцсети
В больнице скончался 19-летний Векил, получивший пулю в голову от сотрудника ДПС после погони в районе посёлка Мошково под Новосибирском. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.
По его словам, врачи констатировали смерть молодого человека в 16:40 по местному времени (12:40 мск).
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Напомним, 29 мая в посёлке Мошково Новосибирской области во время задержания 32-летний сотрудник дорожно-патрульной службы случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилу А., который пытался помочь товарищу. В тяжёлом состоянии парень был доставлен в реанимацию.
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