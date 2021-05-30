Умер 19-летний парень, получивший пулю в голову от сотрудника ДПС под Новосибирском

В больнице скончался 19-летний Векил, получивший пулю в голову от сотрудника ДПС после погони в районе посёлка Мошково под Новосибирском. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

По его словам, врачи констатировали смерть молодого человека в 16:40 по местному времени (12:40 мск).