В России испытали ракетный двигатель с рекордной длительностью работы

В России испытали новый ракетный двигатель. Он смог работать более трёх тысяч секунд, что является рекордным показателем, сообщил главный конструктор АО "КБ Химавтоматики" Виктор Горохов в эфире передачи "Военная приёмка" на телеканале "Звезда".

"Мы проводили такой длительностью испытания, и двигатель работал не только 750 секунд за один пуск, а работал более трёх тысяч секунд", — отметил Горохов.

На данный момент на первых ступенях ракет при выведении в космос двигатели работают около 140 секунд, а ресурсные испытания двигателей третьих ступеней ракет, как правило, не длятся более 280 секунд. Ещё одно преимущество новинки: двигатель устроен по замкнутой схеме, что делает его самым экономичным в мире среди аналогов.