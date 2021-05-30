В России испытали ракетный двигатель с рекордной длительностью работы
Он также является самым экономичным в мире среди всех кислородно-керосиновых двигателей.
Кадр из видео YouTube / Телеканал "Звезда"
В России испытали новый ракетный двигатель. Он смог работать более трёх тысяч секунд, что является рекордным показателем, сообщил главный конструктор АО "КБ Химавтоматики" Виктор Горохов в эфире передачи "Военная приёмка" на телеканале "Звезда".
"Мы проводили такой длительностью испытания, и двигатель работал не только 750 секунд за один пуск, а работал более трёх тысяч секунд", — отметил Горохов.
На данный момент на первых ступенях ракет при выведении в космос двигатели работают около 140 секунд, а ресурсные испытания двигателей третьих ступеней ракет, как правило, не длятся более 280 секунд. Ещё одно преимущество новинки: двигатель устроен по замкнутой схеме, что делает его самым экономичным в мире среди аналогов.
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