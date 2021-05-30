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В России испытали ракетный двигатель с рекордной длительностью работы

Он также является самым экономичным в мире среди всех кислородно-керосиновых двигателей.

30 мая, 10:10
<p>Кадр из видео YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=oqjVU0qZzdI" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "Звезда</a>"</p>

Кадр из видео YouTube / Телеканал "Звезда"

В России испытали новый ракетный двигатель. Он смог работать более трёх тысяч секунд, что является рекордным показателем, сообщил главный конструктор АО "КБ Химавтоматики" Виктор Горохов в эфире передачи "Военная приёмка" на телеканале "Звезда".

"Мы проводили такой длительностью испытания, и двигатель работал не только 750 секунд за один пуск, а работал более трёх тысяч секунд", отметил Горохов.

На данный момент на первых ступенях ракет при выведении в космос двигатели работают около 140 секунд, а ресурсные испытания двигателей третьих ступеней ракет, как правило, не длятся более 280 секунд. Ещё одно преимущество новинки: двигатель устроен по замкнутой схеме, что делает его самым экономичным в мире среди аналогов.

Ранее глава концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков заявил, что Россия может противостоять всем современным средствам воздушно-космического нападения.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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