"Какое-то извращенство": Плющенко выехал на лёд своей академии на зелёном "порше", но подписчики этого не оценили
В комментариях пользователи отметили, что не поняли смысла такой "поездки", а сам перформанс назвали понтами.
Известный фигурист, а ныне тренер Евгений Плющенко выехал на лёд своей академии на зелёном автомобиле "Порше". Соответствующий ролик он выложил в "Инстаграме".
На кадрах видно, как дорогой автомобиль яркого цвета, за рулём которого находится Плющенко, выезжает на лёд арены и проезжает по нему несколько десятков метров.
Впрочем, пользователи такой перформанс не оценили, что не стеснялись показывать в комментариях.
"Машина супер, но зачем на ней по катку ездить? Это какое-то извращенство", — написал пользователь gely1009
"Маразм крепчает", — отметил комментатор с ником presario1974.
Некоторые также выразили мнение, что всё это является "понтами". Впрочем, были и те, кто остался в восторге от появления дорогого спорткара на льду с именитым водителем внутри.
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