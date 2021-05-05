Не ракета, а петарда: почему Трусова с Плющенко пролетит мимо Олимпиады

Скандальный уход от Тутберидзе

Александра Трусова от тренера Этери Тутберидзе ушла хоть и не так громко, как Алёна Косторная, зато более основательно. Возвращаться она не собирается, а значит считает, что её трансфер был вполне оправданным. До Олимпиады в Пекине остаётся девять с половиной месяцев, и очевидно, что готовиться к важнейшему старту карьеры фигуристка планирует в академии Евгения Плющенко.

Сейчас не собираюсь ничего менять. В олимпийский сезон остаюсь у Евгения Плющенко. После перехода очень многое поменялось: разные новые задания, которые я раньше не делала, очень интересно на тренировках, и в целом подход разный. Считаю, что всё в моей жизни я сделала правильно Александра Трусова

Трусова не ставила в "Хрустальном" ультиматумов, но после своего ухода давала комментарии, по которым была отчётливо понятна причина её решения. Штаб Тутберидзе сдерживал её "хотелки": не давал прыгать пять четверных прыжков, чего Трусова страстно желала. В "Ангелах Плющенко" никаких табу нет: тотальная свобода. Трусова тренируется сколько и когда хочет, заходит на те прыжки, которые хочет, и в программу их тоже заявляет.

Прогресс или регресс?

Если пытаться оценивать год Александры Трусовой вместе с Плющенко, то итоги получатся смешанные. С одной стороны, она выиграла бронзу чемпионата мира и пару этапов Кубка России. С другой — провалилась на Гран-при России и снова не выиграла национальный чемпионат. Из 17 попыток исполнения четверных прыжков удачными получились только девять, тройной аксель так и не обрёл стабильность, а лучшая сумма баллов оказалась на 23 пункта ниже, чем годом ранее.

Отчасти небольшое отклонение в результатах произошло из-за сложного возрастного периода: Трусова находится на пороге 17-летия, а в это время организм сильно меняется, заставляя спортсмена адаптировать и технику прыжков. Но перед глазами есть пример Анны Щербаковой — ровесницы Трусовой, которая сезон провела просто блестяще, хотя ей, абсолютно очевидно, было не легче физически. В чём же между ними разница? В тренере. Тутберидзе уже не первый раз выжимает из фигуристок максимум в непростой момент (то же самое было с Алиной Загитовой на чемпионате мира 2019 года), а вот Плющенко пока не проявил себя как успешный кризис-менеджер.

Перспективы на Олимпиаду

Исходя из нынешнего положения дел, встаёт логичный вопрос: а сможет ли Трусова показать свой максимум на Олимпиаде в Пекине? Или даже так: отберётся ли она туда в принципе? Да-да, это кажется каким-то абсурдом — как это рекордсменка Гиннесса, которая исполняет самые сложные прыжки в мире, может не попасть на главный старт четырёхлетия?! Но это абсолютно реально, смотрите сами.

На поездку в Пекин претендуют: Анна Щербакова — действующая чемпионка мира, сильнейшая и самая стабильная фигуристка мира; Елизавета Туктамышева — вице-чемпионка мира, самая опытная фигуристка мира; Камила Валиева — сильнейшая юниорка мира, которую считают главным фаворитом Игр; Алёна Косторная — сильнейшая фигуристка прошлого сезона, которая после возвращения к Тутберидзе вновь обретает свою былую силу (аксель уже на месте).

Это уже четыре человека на три места, не считая Трусовой. А ведь есть ещё Дарья Усачёва. Да, в контенте она Трусовой уступает (как и все остальные), но, когда на кону Олимпиада, ставка идёт на стабильность, а её в группе Тутберидзе в разы больше. Трусову называют "русской ракетой", но последний год показал, что она скорее петарда, ведь взлетает не по плану, а взрывается, когда ей заблагорассудится. В спорте больших достижений такой подход неприемлем.

Непонятый гений

Трусова — гениальная фигуристка, с этим вряд ли кто-то поспорит. Ведь никому в мире не покорилось столько четверных прыжков, сколько делает она. Но происходит это, к сожалению, чаще на тренировках, чем на соревнованиях. На официальных турнирах с фигуристкой всё время что-то происходит, она объясняет это нервами.

В последнее время очень сильно волнуюсь на соревнованиях. Не знаю почему, буду думать и стараться кататься чисто Александра Трусова

Трусова — больше атлет, чем спортсмен. Ведь в её голове чистые и искренние цели — пять четверных прыжков. Но не победы — на это ей, по большому счёту, плевать. В итоге мы получаем самую технически одарённую фигуристку, о которой говорят буквально все, но которая до сих пор ничего значимого так и не выиграла. Тутберидзе эту парадигму в голове юной спортсменки пыталась поменять, а вот Плющенко поддерживает.

Они обязательно получатся, эти пять четверных. Обязательно. Вот я скажу — когда они у неё получатся, тогда кирдык всем Евгений Плющенко

Для спортсмена, конечно, приятно, когда тренер тотально на его стороне. Но абсолютный психологический комфорт не гарантирует стабильно высоких результатов. Это нам показал пример Косторной, которая сама призналась, что улыбаться на пьедестале почёта гораздо приятнее, чем на тренировках.

Но Трусову волнует другое: четверные прыжки и собаки. И мама, которая обязательно должна быть рядом, чтобы заплести косы. Тот же Плющенко в 11 лет покинул родительский дом ради тренировок у Алексея Мишина, что в итоге и привело его к величию. Конечно, это не значит, что все должны делать так же, но разница приоритетов определяет чемпионский характер.

— Это была проблема, конечно: без мамы, без собаки Тины, без Дмитрия Сергеевича. Я впервые заплеталась на соревнованиях сама — конечно, я умею это делать, но на соревнованиях этого ещё не делала. В общем, больше без мамы я никуда не поеду, а сейчас полечу домой, где меня встретят родители, и прошу их, чтобы они привезли с собой и Лану, мою вторую собаку, — заявила Трусова после чемпионата мира в Стокгольме.

Мимо Пекина?

Что мы получаем в итоге? Самая талантливая фигуристка мира своими выступлениями заставляет менять прекрасные прозвища. Не "русская ракета", а "русская петарда". Не королева четверных, а королева тренировок. Мысли не о медалях, а о собаках. Будет ли Федерация фигурного катания рисковать, отправляя её на Олимпийские игры? Сможет ли она сама отобраться на них по спортивному принципу? Пока что это загадка на ближайшие девять месяцев. И тут либо Трусова переродится, либо в Пекин поедут менее одарённые, но более стабильные. Ждём.

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