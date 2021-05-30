Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказал, как подшутил над Артёмом Дзюбой после приезда в расположение национальной команды.

"Сказал, что он король "Тамбова". Только им по четыре забивает. Но вообще очень важно, что есть такой человек, как Дзюба", — заявил Головин.

По его словам, Дзюба всегда поддерживает позитивную атмосферу в сборной, даже когда у игроков не получается что-либо на тренировках.