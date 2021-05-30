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"Король "Тамбова": Головин рассказал, как потроллил Дзюбу после приезда в сборную

По его словам, наличие такого игрока, как "зенитовец", очень важно для команды.

30 мая, 12:09
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказал, как подшутил над Артёмом Дзюбой после приезда в расположение национальной команды.

"Сказал, что он король "Тамбова". Только им по четыре забивает. Но вообще очень важно, что есть такой человек, как Дзюба", — заявил Головин.

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По его словам, Дзюба всегда поддерживает позитивную атмосферу в сборной, даже когда у игроков не получается что-либо на тренировках.

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Напомним, сборная России продолжает подготовку к Евро-2020 в австрийском Нойштифте. После окончания сбора команда проведёт два контрольных матча — против Польши и Болгарии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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