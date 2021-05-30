В Крыму отреагировали на отказ "Белавиа" от полётов на полуостров

Белорусской авиакомпании не следует сейчас "откидывать уникальный шанс" с полётами в Крым, поскольку это сделало бы её первым иностранным авиаперевозчиком в регионе. Такое заявление сделал глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец, комментируя отказ "Белавиа" летать на полуостров.

"Политическая конъюнктура меняется быстро, и нишу экономической выгоды могут молниеносно перехватить другие иностранные авиакомпании, с которыми переговоры уже ведутся", — приводит его слова РИА "Новости".

Чегринец уточнил, что согласие на полёты сейчас в равной степени важно и для Крыма, и для Минска. "Откидывать" такой шанс для "Белавиа" нельзя, заключил он.