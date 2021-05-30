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В Крыму отреагировали на отказ "Белавиа" от полётов на полуостров

Там уверены, что совершение рейсов в регион дало бы авиакомпании экономические преимущества.

30 мая, 12:38
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B9oQmX3pBH1/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">belavia.airlines</a></p>

Фото © Instagram / belavia.airlines

Белорусской авиакомпании не следует сейчас "откидывать уникальный шанс" с полётами в Крым, поскольку это сделало бы её первым иностранным авиаперевозчиком в регионе. Такое заявление сделал глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец, комментируя отказ "Белавиа" летать на полуостров.

"Политическая конъюнктура меняется быстро, и нишу экономической выгоды могут молниеносно перехватить другие иностранные авиакомпании, с которыми переговоры уже ведутся", — приводит его слова РИА "Новости".

Чегринец уточнил, что согласие на полёты сейчас в равной степени важно и для Крыма, и для Минска. "Откидывать" такой шанс для "Белавиа" нельзя, заключил он.

"Белавиа" решила снизить потери от санкций полётами в страны СНГ

"Белавиа" решила снизить потери от санкций полётами в страны СНГ

Ранее гендиректор "Белавиа" Игорь Чергинец сообщил, что авиакомпания не собирается летать в Крым. Для этого необходимо политическое признание Крыма как части России.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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