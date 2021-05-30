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"Нужно это остановить": Мурашко назвал главное условие ухода коронавируса из России

Он напомнил, что у многих заболевание протекает тяжело, а для некоторых — смертельно.

30 мая, 12:31
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Участие всех россиян в вакцинации от ковида — главное условие для создания коллективного иммунитета, чтобы инфекция в итоге ушла из страны. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия-1".

Он напомнил, что у многих коронавирусная инфекция протекает тяжело, а у других заражение приводит к смерти.

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"Нужно [это] остановить. Это ответственность каждого за себя и за окружающих. Нужно создать коллективный иммунитет, вирус должен уйти из страны, поэтому участие всех [в вакцинации] очень важно", — заявил министр здравоохранения.

Ранее врач назвал самое подходящее время для вакцинации от коронавируса.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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