Участие всех россиян в вакцинации от ковида — главное условие для создания коллективного иммунитета, чтобы инфекция в итоге ушла из страны. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия-1".

Он напомнил, что у многих коронавирусная инфекция протекает тяжело, а у других заражение приводит к смерти.

"Нужно [это] остановить. Это ответственность каждого за себя и за окружающих. Нужно создать коллективный иммунитет, вирус должен уйти из страны, поэтому участие всех [в вакцинации] очень важно", — заявил министр здравоохранения.