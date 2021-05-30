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"Видим ажиотажный спрос": Глава РФПИ заявил о популярности вакцины "Спутник V" в мире

С его слов, теперь её эффективность подтверждается не только российскими данными.

30 мая, 10:54
<p>Фото © ТАСС /Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ</p>

Фото © ТАСС /Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Показатели эффективности и безопасности возбудили у всего мира интерес к отечественной вакцине "Спутник V", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мы видим действительно абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину во всём мире, и это связано с тем, что она показывает лучшие результаты и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности", — сказал он в беседе с телеканалом "Россия-1".

Дмитриев отметил, что качество российского препарата доказано не только в РФ, — сами за себя говорят результаты применения лекарства в таких странах, как Мексика, Аргентина, Венгрия и многих других.

Премьер Баварии заявил о необходимости ускорить регистрацию "Спутника V" в ЕС

Премьер Баварии заявил о необходимости ускорить регистрацию "Спутника V" в ЕС

Ранее РФПИ и ЮНИСЕФ заключили соглашение о поставках 220 миллионов доз "Спутника V". Необходима регистрация вакцины ВОЗ, чтобы организация рекомендовала её для закупки в условиях чрезвычайных ситуаций.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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