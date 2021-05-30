Показатели эффективности и безопасности возбудили у всего мира интерес к отечественной вакцине "Спутник V", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мы видим действительно абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину во всём мире, и это связано с тем, что она показывает лучшие результаты и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности", — сказал он в беседе с телеканалом "Россия-1".

Дмитриев отметил, что качество российского препарата доказано не только в РФ, — сами за себя говорят результаты применения лекарства в таких странах, как Мексика, Аргентина, Венгрия и многих других.