За неделю число заболевших ковидом в России оказалось максимальным с конца марта

За неделю в России подтвердили 61 937 новых случаев заражения коронавирусом — максимальное количество с конца марта. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране.

Так, в период с 17 по 23 мая было зарегистрировано 61 260 случаев заболевания и в дальнейшем их число шло на спад. Однако с 24 по 30 мая в стране вновь увеличилось количество заразившихся. При этом больше всего инфицированных выявляли два месяца назад, когда с 22 по 28 марта было зафиксировано 62 963 новых случая.

Всего же к 30 мая в стране зарегистрировали 5 063 442 случая заболевания в 85 регионах. Показатель заболеваемости остаётся около шести случаев в сутки на каждые 100 тысяч жителей. А вот коэффициент распространения значительно вырос и достиг максимума с 15 октября прошлого года, составив 1,11.

Выздоровевших на минувшей неделе оказалось меньше, чем неделей ранее (60 108 против 61 689), а вот число летальных исходов вновь выросло: за последние семь дней зафиксировали 2680 смертей, а за предыдущие — 2611.