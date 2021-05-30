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Врачи сделали рентген пациенту и сразу определили его профессию, увидев инородный предмет в лёгких

Недавно в больницу Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая попал странный пациент по фамилии Ли. Изначально мужчине планировали лечить язву желудка, но, когда провели сканирование тела, поняли, что есть проблемы поважнее.

30 мая, 12:00

Фото © Newsweek

Рентген показал, что в правом лёгком китайца находится трёхсантиметровый металлический предмет. Долго гадать, что это за инородное тело, не пришлось. И без дополнительных анализов стало ясно, что в лёгком — обычный гвоздь. Теория подтвердилась, когда Ли рассказал, что в 2019-м китаец работал плотником на стройке в провинции Гуанси. Тогда мужчина забивал гвоздь, а другой держал губами. Оказалось, это была плохая идея.

Один гвоздь я забивал в доску, а другой держал между губами. Затем я отвлёкся, и тут он попал мне в горло. Я проглотил его ещё до того, как успел хоть как-то отреагировать. Никакой боли не было, я нормально ел, поэтому подумал, что гвоздь уже давно прошёл через мою пищеварительную систему. Так к врачу и не обратился

Пациент

Фото © Newsweek

Фото © Newsweek

Увидев снимок, врачи тут же отправили Ли на компьютерную томографию. Так специалистам удалось до миллиметра узнать, где находится гвоздь. Можно было приступать к операции.

Обычно мы проводим эндоскопию и извлекаем инородные предметы с помощью пары щипцов. Но, так как прошло больше двух лет, гвоздь уже окружён лёгочной тканью, его нельзя было просто вытащить

Ло Цян

Заместитель главы отделения кардиоторакальной хирургии

Фото © Newsweek

Фото © Newsweek

Во время микрохирургической операции Ли удалили гвоздь вместе с небольшим куском лёгкого. Это предотвратило потенциальные проблемы, которые могли возникнуть из-за гвоздя, но то заболевание, с которым китаец попал в больницу, лишь предстоит лечить, пишет Newsweek.

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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