Врачи сделали рентген пациенту и сразу определили его профессию, увидев инородный предмет в лёгких

Один гвоздь я забивал в доску, а другой держал между губами. Затем я отвлёкся, и тут он попал мне в горло. Я проглотил его ещё до того, как успел хоть как-то отреагировать. Никакой боли не было, я нормально ел, поэтому подумал, что гвоздь уже давно прошёл через мою пищеварительную систему. Так к врачу и не обратился

Пациент