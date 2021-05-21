В Twitter появились настолько страшные МРТ беременных, что пользователи поверили в потусторонний мир

Жительница Лондона Кэти ZiziFothSi недавно узнала, что в первом триместре беременности будущим мамочкам не советуют делать МРТ — до этого времени плод наиболее восприимчив к так называемым тератогенным факторам, способствующим появлению врождённых уродств. Увидев, какие получаются снимки у малышей, девушка выдвинула свою теорию, почему врачи против. Посмотрите сами.

Фото © Twitter / ZiziFothSi

Настоящая причина, почему не рекомендуется делать МРТ во время беременности, — это то, что тогда мамочки поймут, что вынашивают демонов из ночных кошмаров, и будут в ужасе (вполне по праву) ZiziFothSi

Фото © Twitter / ZiziFothSi

Своими наблюдениями британка поделилась в личном твиттер-аккаунте. По словам девушки, на этих сканах плоды больше похожи на всадников апокалипсиса. И, судя по комментариям под постами Кэти, с ней согласны тысячи людей. Вот пара забавных мнений пользователей соцсети:

С другой стороны, значит, мы все когда-то были кошмарными демонами! Вау, никогда не знал, каким на самом деле крутым я был, когда был младенцем Rootfsext2gz

Господи, я не могу это терпеть, но оторвать взгляд тоже не могу... Chinchillazllla

Фото © Twitter / ZiziFothSi

Однако среди комментаторов нашлись и те, кто даже не смог поверить, что эти снимки могут быть реальными. Ну неужели милые малыши выглядят как исчадия ада? "Я отказываюсь верить, что это всё настоящее! Это ведь фейк?.." — понадеялся Turning_Pages7. Но автор треда расстроила — все снимки реальные и были взяты из публикаций в медицинских журналах.

Фото © Twitter / ZiziFothSi

Также Кэти отметила, что лица взрослых на снимках МРТ тоже выглядят абсолютно ужасно, но они "примерно на 200% менее проклятые". Ниже — доказательство автора

Фото © Twitter / ZiziFothSi

Жуткий тред Кэти мигом стал вирусным. Всего за пару дней твиты оценило больше полумиллиона пользователей соцсети, а поделилось этим ужасом почти 100 тысяч человек. Среди них и россияне.

Ахаха. Это надо сделать только из-за того, что фото можно повесить на стену и потом умиляться: "Смотри, доченька, твоё первое фото" Kati_not_here

Поздравляю, у вас злой баклажан FallFrom