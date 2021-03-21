Мама выложила снимок УЗИ, и только в Сети ей указали на мини-монстра рядом с нерождённым ребёнком
Не заметив ничего необычного на снимке УЗИ, британка опубликовала его в соцсетях. Только комментарии знакомых раскрыли ей странный момент на фотографии, от которого и смешно, и жутко.
Художница Ханна Ходжсон из Лоустофта, Англия, уже готовится стать мамой. Недавно 36-летняя девушка сходила на УЗИ, чтобы узнать, как там дела у её будущего сына. Во время процедуры британка не заметила ничего необычного и только попросила у врача сделать снимок, чтобы опубликовать его в соцсетях. Лишь когда фотография плода оказалась в Сети, знакомые беременной открыли ей глаза на то, кого она ждёт.
На сонограмме друзья Ханны заметили настоящего монстра, напоминающего Кермита из "Маппет-шоу" или Крейзи Фрога. Когда Ходжсон читала комментарии знакомых, она не могла понять, каким образом её сынишка похож на этих персонажей. И, только когда посмотрела на снимок ещё раз, поняла что к чему. Пятнышко с глазами и жутким оскалом виднеется над носом и губами сына художницы, которого решили назвать Олли.
Я просто разместила в соцсетях фотографию, но люди резко начали комментировать. До этого я просто не замечала — смотрела на ребёнка, а не на то, что его окружает
Вскоре публикация Ханны со сканом её сына стала вирусной. Ей поделились больше десяти тысяч раз, так что Олли стал звездой ещё за несколько месяцев до того, как родится. Его мама рассказывает, что теперь она не может "развидеть" лицо монстра на снимке. По словам Ходжсон, этот случай стал одним из самых позитивных моментов беременности, которая и так протекает весьма легко, пишет The Sun.
WOW-news
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